国际油市：亚洲柴油成交量创过去数月来最高水准

路透新加坡10月24日 - 贸易行业的消息人士说，周一新加坡柴油成交量增加，有169万桶换手，为过去数月来最高水准。

他们表示，Petrodiamond出售了含硫10ppm柴油船货，11月8-12日运给托克(Trafigura)。

交易员还说，来自南非和坦桑尼亚的现货需求也支撑柴油价格。

但交易员称，下月美国和亚洲的炼厂将告别主要维修季，这将使全球范围的中质馏分油供应增加。

“一旦这些炼厂恢复运营，将有更多含硫10ppm的柴油入市，因此我认为升水将进一步下降，”新加坡的一位交易员说。

他还称，很多人期待欧洲冬季的寒冷天气将使更多亚洲柴油运往西方。

行业人士说，印度的Reliance Industries出售了一艘11月交付的含硫500ppm柴油船货，较中东报价每桶升水约50美分。

日本的Cosmo Oil周一表示，将暂停其位于四日市的两台原油裂解装置中的一台，以达到政府指令的部分要求。

交易员表示，埃及石油总公司(EGPC)已买入八艘11月交付的含硫0.1%的柴油船货。

消息人士说，其中三艘来自维多公司、有三艘来自嘉能可，另两艘分别来自BB Energy和Sahara。

新加坡现货市场有11笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻