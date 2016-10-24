国际油市：亚洲柴油成交量创过去数月来最高水准

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡10月24日 - 贸易行业的消息人士说，周一新加坡柴油成交量增加，有169万桶换手，为过去数月来最高水准。
他们表示，Petrodiamond出售了含硫10ppm柴油船货，11月8-12日运给托克(Trafigura)。
交易员还说，来自南非和坦桑尼亚的现货需求也支撑柴油价格。
但交易员称，下月美国和亚洲的炼厂将告别主要维修季，这将使全球范围的中质馏分油供应增加。
“一旦这些炼厂恢复运营，将有更多含硫10ppm的柴油入市，因此我认为升水将进一步下降，”新加坡的一位交易员说。
他还称，很多人期待欧洲冬季的寒冷天气将使更多亚洲柴油运往西方。
行业人士说，印度的Reliance Industries出售了一艘11月交付的含硫500ppm柴油船货，较中东报价每桶升水约50美分。
日本的Cosmo Oil周一表示，将暂停其位于四日市的两台原油裂解装置中的一台，以达到政府指令的部分要求。
交易员表示，埃及石油总公司(EGPC)已买入八艘11月交付的含硫0.1%的柴油船货。
消息人士说，其中三艘来自维多公司、有三艘来自嘉能可，另两艘分别来自BB Energy和Sahara。
新加坡现货市场有11笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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