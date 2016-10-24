国际油市：亚洲汽油裂解价差触及五个月高位，受供给趋紧提振

路透新加坡10月24日 - 亚洲汽油裂解价差周一触及五个月高位每桶9.76美元，交易员表示需求坚挺而炼厂炼制能力降低，使得供给紧俏。

在日本，更多的炼制能力将永久性关闭。Cosmo Oil Co周一表示，将按照政府要求把在四日市的炼厂中两座原油蒸馏装置的一座封存。

上个月，中国汽油出口接近84.2万吨。这要低于6月的110万吨，但仍高于今年前八个月的月均水平76.2万吨。

亚洲石脑油裂解价差徘徊在每吨71.10美元的六个月高位附近，受需求良好和供给趋紧的支撑。

交易员表示，自印度和欧洲进入亚洲的船货减少，使得供给过剩的态势得以缓解。

“船货减少而沙特即将有炼厂设备的维护，”一位在新加坡的交易员说。

亚洲的主要石脑油出口商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)计划于11月和12月对Yanbu炼厂及其位于Ras Tanura的最大炼厂进行设备维护。

亚洲最大的石脑油进口商--台塑石化则求购12月上半月的石脑油。

韩国的韩华道达尔也入市并购买一艘重质全馏分石脑油船货，但未获确认。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)公布了2017年四个等级石脑油的售价，为离岸价(FOB)较自身定价公式升水9-11美元，低于2016年合约的11-14美元。

由于供给料将增加，交易员还不确定石脑油的长期前景会保持坚挺。

新加坡现货市场有一笔石脑油交易，没有汽油交易。(完)

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