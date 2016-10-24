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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 20:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高3.6%盘中触及两年多高位，因产出下滑

路透吉隆坡10月24日 - 马来西亚棕榈油期货周一晚间涨至两年半最高，因产出数据下滑，而且追随中国大连商交所及芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约涨势。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨3.6%，收报每吨2,822马币(林吉特)。盘中曾触及2,828马币，为2014年3月13日以来最高水准而且也是一周以来最强涨幅。

棕榈油期货合约成交量为59,626口，高于2015年日均成交量44,600口，每口25吨。

“市场连续第二个交易日持坚，受大连商交所和CBOT豆油合约涨势及马来西亚棕榈油协会(MPOA)数据提振，”吉隆坡一位期货交易商表示，并称马来西亚半岛产量数据下降近18%，马来西亚整体产量下降约11%。

CBOT 12月豆油合约 涨2.6%。大连商交所1月豆油合约 上涨2%；1月棕榈油合约 飙升3.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 王洋)

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