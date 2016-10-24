美国热股：AT&T将以854亿美元收购时代华纳，盘初两股齐跌

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月24日 - 美国电话电报公司(AT&T) 周六表示，同意以854亿美元收购时代华纳 ，这家电信公司采取如此大胆举动收购影视内容公司，目的在于利用其高速网络上提供影音串流服务，藉以吸引与日俱增的线上用户。
时代华纳执行长周一告诉CNBC，AT&T是唯一一家与其接触，出价收购的公司。时代华纳是今日交投最活跃的标普500指数成份股，开盘几分钟内成交量高达1,040万股，为该股30日成交均值的近两倍。
美国电话电报公司周五收报37.49美元，周一盘初下跌2.4%，报36.58美元。
时代华纳周五收报89.48美元，周一盘初急挫3.5%，报86.32美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。