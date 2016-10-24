美国热股：AT&T将以854亿美元收购时代华纳，盘初两股齐跌

路透10月24日 - 美国电话电报公司(AT&T) 周六表示，同意以854亿美元收购时代华纳 ，这家电信公司采取如此大胆举动收购影视内容公司，目的在于利用其高速网络上提供影音串流服务，藉以吸引与日俱增的线上用户。

时代华纳执行长周一告诉CNBC，AT&T是唯一一家与其接触，出价收购的公司。时代华纳是今日交投最活跃的标普500指数成份股，开盘几分钟内成交量高达1,040万股，为该股30日成交均值的近两倍。