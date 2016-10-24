版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 24日 星期一 21:43 BJT

美国热股：中国化工未对收购先正达的交易做出让步，后者盘初急跌近6%

路透10月24日 - 欧盟执委会周一表示，中国国有化学公司中国化工并未就其430亿美元收购瑞士先正达 的交易做出让步。

先正达周五收报85.11美元，周一盘初急跌5.8%，报80.14美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐