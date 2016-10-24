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市场报道 | 2016年 10月 24日 星期一 21:43 BJT

美国热股：金佰利第三季营收和获利双双低于预期，盘初下跌逾1%

路透10月24日 - 个护用品生产商金佰利 公布第三季营收和获利低于预期，受拉美地区货币低迷、纸业和卫浴用品需求下滑拖累。

金佰利周五收报119.58美元，周一盘初下跌1.36%，报117.95美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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