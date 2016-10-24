国际油市：380-cst燃料油东西方价差交投活跃，受船货对冲活动提振

路透新加坡10月24日 - 洲际交易所(ICE)周一380-cst燃料油东西方价差交投活跃，业内人士说，因供应商寻求对冲即将到来的船货，建立黏度价差仓位。

“ICE今日总体成交量很低，但黏度价差交投活跃，普氏窗口约有10万吨12月东西方价差成交，”新加坡的一位交易员说。

消息人士说，截至周一新加坡时间17:20 (0920GMT)，ICE 12月380-cst燃料油东西方价差较上日上涨5美分至每吨20.50美元，同月黏度价差涨75美分至每吨7.25美元，成交量超过14.5万吨。

消息人士说，现货市场上，普氏窗口显示有四笔现货交易达成，总计8万吨380-cst燃料油，中石油急于将近月船货装船。

中国石油购买了三艘每艘2万吨的燃料油船货，交付时间为11月8-12日，较新加坡报价每吨升水1美元。其中两艘船货的卖家为Koch，另一艘的卖家为Coastal。

新加坡贸易商兴隆是周一达成的第四笔380-cst燃料油船货的供应商，向Coastal出售2万吨燃料油，直接价格为每吨285美元。

买兴增强使周一380-cst燃料油现货升水较上周五上涨7美分至每吨较新加坡报价升水79美分。

新加坡现货市场有四笔交易达成。(完)

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