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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 22:42 BJT

美国热股：搜狐第三季营收大跌，股价早盘重挫5.6%

路透10月24日 - 搜狐 公布第三季总营收为4.11亿美元，同比大降21%，环比下滑2%。预计第四季营收介于3.7-4亿美元。按公认会计原则(GAAP)，第三季完全摊薄每股净亏为1.94美元。

搜狐股价周一早盘急跌5.6%，报40.13美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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