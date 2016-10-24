欧洲汇市：英镑在1.22美元上方交投，关注英国第三季成长数据

路透伦敦10月24日 - 英镑兑美元周一守在1.22美元上方，受到全球各地市场的冒险意愿改善支撑，不过对于英国经济将会受到退欧决定打击的预期，使英镑涨势受限。

过去数周当政治面消息沸沸扬扬之时，英国硬退欧的立场以及欧盟在可能于明年展开的协商中的强硬态度，导致英镑贸易加权指数 跌至历史新低。

本周焦点将会放在英国经济第三季成长数据上，该数据将于周四出炉。

经历第二季强劲表现后，英国经济料将在第三季放缓，或增长0.3%。透过周四的报告，可一窥英国6月公投退欧后整体经济的表现。目前所有证据都表明，英国经济保持良好，有望避免陷入衰退。

“在当前阶段，还不会有对支出情况的细分数据，所以我们还需要再耐心等待一个月，才能清楚英国公投后不确定性对企业投资的冲击程度，”加皇资本市场资深外汇策略师Elsa Lignos称。

英镑兑美元 持平于1.2233美元，从股市走强中得到支撑。鉴于英国较大规模的经常帐赤字，英镑的走势往往与高风险资产一致。

鉴于英镑的前景疲弱，过去几周投机者增加英镑空头头寸。

“英镑头寸仍非常偏空，这可能阻止投资者进一步大规模抛售英镑，特别是如果英国数据仍十分的强韧，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师在报告中说。

英国10月工业订单录得2月来最大跌幅。10月工业订单差值从9月的负5降至负17，分析师表示，可能是内需不断下降。