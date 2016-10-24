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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 00:48 BJT

金属期市：期锌和期镍上涨，因中国需求和风险意愿增强

* 智利国家铜业公司下调铜升水，因供应充足－消息

* 10月欧元区企业活动扩张速度创今年最快

* LME锌注册仓单减少31,275吨

路透伦敦10月24日 - 期锌周一领涨基本金属，受助于投资者风险意愿上涨和中国实货需求上升。

伦敦金属交易所(LME)期锌 收涨2.3%，报每吨2,312美元，在周五下挫1.2%后反弹。

锌今年迄今上涨43%，是表现最好的LME金属，因担心矿场关停造成供应短缺问题。

“金属得到良好支持，因人气改善，股市上涨反映风险意愿回升，”德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg说。

投资者人气改善，此前调查显示，10月欧元区企业活动扩张速度创今年最快，10月美国制造业数据强于预期。

LME锌注册仓单减少31,275吨，或7.4%，这也支持锌价。

其他金属方面，LME期镍 收涨0.4%，至10,000美元，此前铁矿石期货 触及约两个月高位。

基本金属市场受中国实货需求改善提振，上周数据显示中国房价急升。

三个月期铜 收升0.1%，报每吨4,638美元，此前全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco) 下调2017年欧洲买家实货铜升水，反映对供应充足的预期。

期铝 收涨0.3%，收报1,630.50美元。

期铅 收涨1.3%，收报2,024美元。期锡 上升0.3%，报19,975美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)

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