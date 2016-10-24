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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米跌至一周低位，因美国收割和技术性卖出

路透芝加哥10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至逾一周最低水准，交易商说，因技术性卖出和美国收割压力。

交投最活跃CBOT-12月玉米 在100日移动均线附近遇到阻力，在10日移动均线附近寻获支撑。

美元上涨，使整体美国谷物价格下跌，CBOT小麦期货下挫逾2%，给玉米带来压力。

接受路透调查的分析师预计，将在2000 GMT公布的美国农业部周度报告将显示，玉米收割完成率为60%，高于上周的46%。

指标12月玉米期货 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳3.48-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为221,581口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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