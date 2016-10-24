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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货触及两个月高位，由豆油领升

路透芝加哥10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，交易商称，11月大豆合约触及两个月高位，因全球植物油市场急升和美国大豆出口强劲。

农户卖盘活跃，使大豆市场从高位回落。CBOT-11月大豆合约 收涨9美分，报每蒲式耳9.92美元，此前触及8月25日来最高9.99-3/4美元。

美国墨西哥湾出口口岸和一些中西部地区的现货大豆基差下跌，因周末大量收割后，农户卖出。

接受路透调查的分析师平均预计，周一晚美国农业部(USDA)周度报告将显示，大豆收割完成率为77%，高于上周的62%。

USDA报告，上周出口销售美国大豆273.9744万吨，高于190-250万吨的市场预估区间。

除了现货月12月豆油合约外，所有CBOT豆油合约触及合约高位。

12月豆粕合约 收高0.8美元，报每短吨307.3美元。12月豆油合约 收涨0.87美分，报35.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为354,601口，豆粕为62,330口，豆油为113,498口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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