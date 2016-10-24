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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 03:43 BJT

纽约期市：ICE期棉连续第五日收低，因对冲压力

路透10月24日 - 期棉周一下滑，连续第五日收低，因商业对冲压力，市场静待今日稍后公布的作物生长报告。

ICE-12月期棉 盘中触及每磅68.53美分的低位，此为10月13日以来最低。

“我认为，(棉花市场)面临对冲压力，”Keith Brown and Co的Keith Brown称。

12月期棉 收跌0.3美分，或0.43%，报每磅68.77美分，交易区间为68.53-69.19美分，前者为10月13日以来最低。

美元指数 上涨0.06%。

截至10月18日该周，ICE棉花投机者持有的净多头头寸上升10,528口，至80,177口的三周高位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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