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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 04:17 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.43%，纳斯达克指数上涨1%

路透纽约10月24日 - 美国股市标普500指数周一触及两周高位，受助于公司业绩强劲，一系列企业并购显示美国公司继续开发潜在市场价值。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升77.32点，或0.43%，至18,223.03点；标准普尔500指数 收高10.17点，或0.47%，至2,151.33点；纳斯达克指数 上涨52.43点，或1%，至5,309.83点。(完) 　　

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