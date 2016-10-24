加拿大股市：下跌，因能源股和矿业股走低

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透多伦多10月24日 - 加拿大主要股指周一下跌，因油价和金价下跌，重压能源股和矿业股，且Restaurant Brands International Inc 公布季报后下跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低16.03点，或0.11%，报14,923.01点。10大类股有四类下跌。
拥有汉堡王和Tim Hortons的Restaurant Brands International急跌4.5%，此前公司公布，美国和加拿大同店销售连续第二季下跌。
一些加拿大主要能源输送管道运营商下挫，也对大盘带来压力。Enbridge Inc 跌0.9%，TransCanada Corp 下滑1.4%。
材料股下跌0.9%。
金矿股Barrick Gold挫跌2.1%，现货金 跌0.2%，因美元指数 触及近九个月高位。(完)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。