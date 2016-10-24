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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 05:56 BJT

加拿大股市：下跌，因能源股和矿业股走低

路透多伦多10月24日 - 加拿大主要股指周一下跌，因油价和金价下跌，重压能源股和矿业股，且Restaurant Brands International Inc 公布季报后下跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低16.03点，或0.11%，报14,923.01点。10大类股有四类下跌。

拥有汉堡王和Tim Hortons的Restaurant Brands International急跌4.5%，此前公司公布，美国和加拿大同店销售连续第二季下跌。

一些加拿大主要能源输送管道运营商下挫，也对大盘带来压力。Enbridge Inc 跌0.9%，TransCanada Corp 下滑1.4%。

材料股下跌0.9%。

金矿股Barrick Gold挫跌2.1%，现货金 跌0.2%，因美元指数 触及近九个月高位。(完)

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