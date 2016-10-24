《美国重要政经日程》--10月25日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布8月美国房价指数
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
1700 - 财政部标售两年期公债
2030- 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。