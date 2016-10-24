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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 06:31 BJT

****日韩经济指标预测--10月25日-11月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    10月24日当周
    
    10月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                         10月        --           102
    
    10月26日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --     买超3,177
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --       买超720
    
    10月27日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI)            11月        --            76
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                9月       -3.0%       -4.6%
             所有家庭支出(较前月)                              +0.6%       -3.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月       -0.5%       -0.5%
             全国整体CPI                                        --         -0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            10月       -0.5%       -0.5%
             东京地区整体CPI                                    --         -0.5%
    2330 日本求才求职比                              9月        1.37        1.37
             失业率                                            +3.1%        3.1% 
    
    10月28日(五)
    暂无重要经济数据公布。     
    
    10月31日当周

    10月30日(日)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                 9月           --         +2.3%
             工业生产(较前月)                                   --         -2.4%
             服务业产出(较前月)                                 --         +0.7%
    2350 日本工业生产                           9月初值         --         +1.3%
             一个月预估值                                       --         +2.2%
             两个月预估值                                       --         +1.2%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                 9月           --         -2.1%
    
    10月31日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                 9月           --        +13.8%
             房屋开工(较上年同期)                               --         +2.5%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)         10月           --         +0.6%
                               (较上年同期)                     --         +1.2%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                   9月           --      盈余57.9
    
    11月1日(二)
    --   日本央行利率决定                         --            --       负0.10%
                 基础货币目标(万亿日圆)           --            --            80 
    0000 韩国出口(较上年同期)                   10月初值        --         -5.9%
             进口(较上年同期)                                   --         -1.7%
             贸易收支(亿美元)                                   --        顺差69
    0030 日本日经/Markit制造业PMI                 10月          --          51.7     
    0030 韩国日经/Markit制造业PMI                 10月          --          47.6  (完)    

      
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