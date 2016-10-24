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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                            
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量                    
                            
    中国                        
    阿里巴巴         104.50    +0.56    +0.54   3601462                    
    京东                26.50    -0.37    -1.38  11739245                    
    新浪              77.88    +1.59    +2.08   1155317                    
    搜狐              39.63    -2.88    -6.77   1004926                    
    网易             267.18    +3.65    +1.39    928606                    
    百度             180.86    +4.10    +2.32   2076959                    
                            
    台湾                        
    台湾积体电路       31.41    +0.33    +1.06    920910                    
    联电                1.90    +0.05    +2.70    903836                    
    日月光              5.98    +0.07    +1.18    130473                    
    矽品精密           7.40    +0.06    +0.82    156207                    
    和信超媒体         2.50    -0.03    -1.19     14754                    
    友达                4.04    +0.20    +5.21    299924                    
    中华电信           35.28    +0.34    +0.97     79253                    
    台湾国际航电      48.88    +0.28    +0.58    943923                    
                            
    香港                        
    中国移动           58.61    -0.33    -0.56    113061                    
    中国联通           12.02    -0.02    -0.17    107034                    
    中国电信           52.97    -0.13    -0.24      3060                    
    中芯国际            6.28    +0.04    +0.64      6131                    
    电讯盈科         6.18    +0.00    +0.00       303                    
    (完)

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