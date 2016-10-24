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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 07:02 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆上涨，对美国12月升息的预期增强

(新增文末表格)
    * 美元指数徘徊在接近九个月高位的水准
    * 美元兑日圆触及一周高位104.32日圆
    * 市场预期美联储12月升息机率约为74%
    * 对特朗普赢得总统大选的预期下降，提振新兴市场货币

    路透纽约10月24日 - 美元兑一篮子主要货币周一徘徊在九个月高位附近，兑日圆触及
一周高位，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期增强。
    
    近期经济数据良好和美联储官员的言论提振12月升息预期，根据CME Group的FedWatch
工具，周一交易商预期美联储12月升息机率约为74%。
    
    芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，如果通胀预期和就业市场持续改善，从目前到明年年
底美国宜加息三次。
    
    上周五旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯的讲话和10月19日纽约联储总裁杜德利的言论
也暗示，美联储接近升息。
    
    继上周好于预期的9月美国成屋销售数据出炉后，周一金融数据公司Markit报告，美国1
0月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至一年高位，缓解了交易商对美国经济的担心。
    
    美元指数 小升，报98.775，略低于盘中稍早触及的近九个月高位98.846。
    
    在纽约早盘，美元兑日圆 升至一周高位104.32日圆。
    
    “即使是最鸽派的美联储官员的讲话，似乎都提及将在12月升息，所以12月升息几乎已
成为事实，”Oanda资深汇市策略师Alfonso Esparza说。
    
    欧元兑美元 跌0.08%，报1.0873美元，接近周五触及的逾七个月低位1.0857。
    美元兑新兴市场货币下跌。分析师将此归因于风险意愿上升，以及最近民调显示，民主
党总统选人希拉里的支持率领先特朗普。目前离11月8日美国总统选举还剩两周的时间。
    
    特朗普对待贸易保护主义措施的立场，被视为新兴市场货币的风险。
    “从大选对美元的影响程度来看，这种走势显示市场预计特朗普当选的可能性下降，”
BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。
    
    纽约尾盘，美元兑墨西哥披索 小跌，报18.56披索，兑巴西雷亚尔 下跌逾1
%，至两个半月低位3.1148雷亚尔。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0880   1.0882   -0.02   +0.18   1.0860
    美元/日圆            104.17   103.80   +0.36  -13.41   120.30
    欧元/日圆         113.32   112.98   +0.30  -13.14   130.47
    美元/瑞郎            0.9931   0.9934   -0.03   -0.87   1.0018
    英镑/美元            1.2235   1.2233   +0.02  -16.98   1.4738
    美元/加元            1.3285   1.3331   -0.35   -4.00   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7819   6.7700   +0.18   +3.26   6.5680
    澳元/美元            0.7609   0.7602   +0.09   +4.59   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0808   1.0812   -0.04   -0.72   1.0886
    欧元/英镑         0.8898   0.8898   +0.00  +20.78   0.7367
    新西兰元/美元        0.7136   0.7162   -0.36   +4.56   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2536   8.2466   +0.08   -6.63   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9790   8.9771   +0.02   -6.48   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9092   8.9181   -0.10   +5.48   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6938   9.7073   -0.14   +5.71   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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