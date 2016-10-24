更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆上涨，对美国12月升息的预期增强

(新增文末表格) * 美元指数徘徊在接近九个月高位的水准 * 美元兑日圆触及一周高位104.32日圆 * 市场预期美联储12月升息机率约为74% * 对特朗普赢得总统大选的预期下降，提振新兴市场货币 路透纽约10月24日 - 美元兑一篮子主要货币周一徘徊在九个月高位附近，兑日圆触及 一周高位，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期增强。 近期经济数据良好和美联储官员的言论提振12月升息预期，根据CME Group的FedWatch 工具，周一交易商预期美联储12月升息机率约为74%。 芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，如果通胀预期和就业市场持续改善，从目前到明年年 底美国宜加息三次。 上周五旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯的讲话和10月19日纽约联储总裁杜德利的言论 也暗示，美联储接近升息。 继上周好于预期的9月美国成屋销售数据出炉后，周一金融数据公司Markit报告，美国1 0月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至一年高位，缓解了交易商对美国经济的担心。 美元指数 小升，报98.775，略低于盘中稍早触及的近九个月高位98.846。 在纽约早盘，美元兑日圆 升至一周高位104.32日圆。 “即使是最鸽派的美联储官员的讲话，似乎都提及将在12月升息，所以12月升息几乎已 成为事实，”Oanda资深汇市策略师Alfonso Esparza说。 欧元兑美元 跌0.08%，报1.0873美元，接近周五触及的逾七个月低位1.0857。 美元兑新兴市场货币下跌。分析师将此归因于风险意愿上升，以及最近民调显示，民主 党总统选人希拉里的支持率领先特朗普。目前离11月8日美国总统选举还剩两周的时间。 特朗普对待贸易保护主义措施的立场，被视为新兴市场货币的风险。 “从大选对美元的影响程度来看，这种走势显示市场预计特朗普当选的可能性下降，” BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。 纽约尾盘，美元兑墨西哥披索 小跌，报18.56披索，兑巴西雷亚尔 下跌逾1 %，至两个半月低位3.1148雷亚尔。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0880 1.0882 -0.02 +0.18 1.0860 美元/日圆 104.17 103.80 +0.36 -13.41 120.30 欧元/日圆 113.32 112.98 +0.30 -13.14 130.47 美元/瑞郎 0.9931 0.9934 -0.03 -0.87 1.0018 英镑/美元 1.2235 1.2233 +0.02 -16.98 1.4738 美元/加元 1.3285 1.3331 -0.35 -4.00 1.3839 美元/离岸人民币 6.7819 6.7700 +0.18 +3.26 6.5680 澳元/美元 0.7609 0.7602 +0.09 +4.59 0.7275 欧元/瑞郎 1.0808 1.0812 -0.04 -0.72 1.0886 欧元/英镑 0.8898 0.8898 +0.00 +20.78 0.7367 新西兰元/美元 0.7136 0.7162 -0.36 +4.56 0.6825 美元/挪威克朗 8.2536 8.2466 +0.08 -6.63 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9790 8.9771 +0.02 -6.48 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9092 8.9181 -0.10 +5.48 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6938 9.7073 -0.14 +5.71 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)