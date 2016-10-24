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中国财经报道 | 2016年 10月 25日 星期二 07:25 BJT

美股业绩：Visa季度获利和营收好于预期，得益于支付额增长

执行长Charles Scharf在其任内最大手笔就是以230亿美元收购Visa Europe，为Visa巩固其全球最大支付处理商的地位。这项交易在6月已经完成。

以固定美元汇价计算，包括Visa Europe在内的跨境交易量跳增149%。

营业支出增长27%至16.4亿美元，公司称主要因计入Visa Europe所致。

Visa净利增加27.7%至19.3亿美元，或Class A每股获利0.79美元。扣除特殊项目的获利为每股0.78美元。

营业总收入增长19.3%至42.6亿美元。

汤森路透I/B/E/S调查显示，分析师原本平均预估的每股获利为0.73美元、营收预估为42.3亿美元。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 戴素萍)
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