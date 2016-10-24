欧洲经济指标预测--10月25日-11月1日****

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月25(二) 0645 法国企业景气指数 10月 103 103 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 109.5 109.5 现况指数 114.9 114.7 预期指数 104.5 104.5 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -- -10.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -11.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -- +2.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 10月26日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 11月 10.0 10.0 0600 德国进口物价(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.9% -2.6% 0645 法国消费者信心指数 10月 98 97 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 -- 36.997 10月27日(四) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 -- 正1.53 0800 欧元区M3货供额(年增率) 9月 +5.1% +5.1% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利企业信心指数 10月 102.1 101.9 0800 意大利消费者信心指数 10月 -- 108.7 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0900 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 负2 负8 2301 英国GfK消费者信心指数 10月 负3 负1 10月28日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平 0645 法国消费者支出(较前月) 9月 +0.4% +0.7% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.6% +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- 持平 0700 瑞士KOF领先成长指标 10月 101.8 101.3 0900 欧元区企业景气指数 10月 0.44 0.45 经济景气指数 104.8 104.9 工业景气指数 负1.6 负1.7 服务业景气指数 10.0 10.0 消费者信心指数终值 负8.0 负8.2 消费者通胀预期指数 -- 4.7 生产者通胀预期指数 -- 0.0 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.6% +0.5% 10月31日当周 10月31日(一) 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +1.5% +3.7% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加15.74 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加29.43 抵押贷款批准件数(件) -- 60,058 M4货供额(较前月) -- +0.9% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 -- +0.4% 1000 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +1.9% (较上年同期) -- +0.1% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.1% 11月1日(二) 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -3.0% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 53.2 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 55.4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。