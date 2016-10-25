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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 08:06 BJT

金砖国家：10月24日股汇市收盘纵览

路透10月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月24日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.79%，报918.40点。

中国股市：沪综指放量收升1.2%至逾9个月新高，煤炭股领涨

中国汇市：人民币放量收跌并与中间价再创逾六年新低，短期跌势料放缓

香港股市：在内地股市提振下收高，但人民币贬值担忧限制升幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘微跌0.08%，报64,059.891点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1202/07，上日收报3.1609/14。

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南非股市：主要股指收盘几无变动。指标Top-40指数 收盘上涨0.14%，报45,134.28点；大盘综合指数 收盘上涨0.1%，报51,683.39点。

南非汇市：兰特走坚，因对财长戈尔丹任期疑虑减弱

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印度股市：收高，受ICICI Bank 与Tata Motors 表现强劲提振，投资者迎来企业季报关键一周。大盘NSE指数 收盘小涨0.18%，报8,708.95点。BSE指数 收盘上涨0.36%，报28,179.08点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.8450/66.8550，上日收报66.885/66.895。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.75%，报993.77点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.75%，报519.01点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.3%，报62.183；卢布兑欧元 升值0.39%，报67.630。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)

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