金砖国家：10月24日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透10月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月24日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.79%，报918.40点。
中国股市：沪综指放量收升1.2%至逾9个月新高，煤炭股领涨
中国汇市：人民币放量收跌并与中间价再创逾六年新低，短期跌势料放缓
香港股市：在内地股市提振下收高，但人民币贬值担忧限制升幅
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘微跌0.08%，报64,059.891点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1202/07，上日收报3.1609/14。
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南非股市：主要股指收盘几无变动。指标Top-40指数 收盘上涨0.14%，报45,134.28点；大盘综合指数 收盘上涨0.1%，报51,683.39点。
南非汇市：兰特走坚，因对财长戈尔丹任期疑虑减弱
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印度股市：收高，受ICICI Bank 与Tata Motors 表现强劲提振，投资者迎来企业季报关键一周。大盘NSE指数 收盘小涨0.18%，报8,708.95点。BSE指数 收盘上涨0.36%，报28,179.08点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8450/66.8550，上日收报66.885/66.895。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.75%，报993.77点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.75%，报519.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.3%，报62.183；卢布兑欧元 升值0.39%，报67.630。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583