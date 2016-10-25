中国债市动态：一二级均偏弱国债期货再跌，资金面未改善继续施压

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海10月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率继续上涨，一级市场上，四期国开债增发需求也一般。交易员称，尽管央行公开市场加大投放，资金面改善仍非常有限，债市期现货情绪均偏弱，短期调整压力不减。
上海一银行交易员称，早盘现券延续昨日势头，收益率上行约1-2个bp(基点)。不过国开债增发后半场招标结果尚可，长端收益率有点稳住了。
他并表示，资金面紧张还是持续造成压力，“资金价格虽然受控制没上去，但是很难借，而且只能借期限长的；债券的carry很难赚。”
上海另一银行交易员提到，感觉此次国开债的投标需求与近期发行相比稍弱一些。算上返费，三年、五年期中标收益率比二级要高，而10年、20年较高的倍数则主要是本次发行缩量的贡献，总体而言市场参与热情一般。
中国国家开发银行 稍早招标增发的三、五、10、20年固息债，中标收益率为2.6677%、2.8474%、3.0262%和3.2874%，基本符合此前2.67%、2.84%、3.02%和3.28%的预测均值；四期债投标倍数为2.36倍、2.58倍、4.22倍和3.80倍。
中国央行公开市场周二进行2,350亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天亿850元，28天350亿元，中标利率继续持平。据此计算，今日净投放1,750亿元，创半年来单日净投放规模新高。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.10%/3.0975%，上日尾盘为3.09%/3.0850%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.69%/2.6750%，上日尾盘在2.68%/2.6550%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.875元，较上日结算价下跌0.07%；10年期国债主力合约T1612 收报101.540元，较上日结算价下跌0.11%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583