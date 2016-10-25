中国债市动态：一二级均偏弱国债期货再跌，资金面未改善继续施压

路透上海10月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率继续上涨，一级市场上，四期国开债增发需求也一般。交易员称，尽管央行公开市场加大投放，资金面改善仍非常有限，债市期现货情绪均偏弱，短期调整压力不减。

上海一银行交易员称，早盘现券延续昨日势头，收益率上行约1-2个bp(基点)。不过国开债增发后半场招标结果尚可，长端收益率有点稳住了。

他并表示，资金面紧张还是持续造成压力，“资金价格虽然受控制没上去，但是很难借，而且只能借期限长的；债券的carry很难赚。”

上海另一银行交易员提到，感觉此次国开债的投标需求与近期发行相比稍弱一些。算上返费，三年、五年期中标收益率比二级要高，而10年、20年较高的倍数则主要是本次发行缩量的贡献，总体而言市场参与热情一般。

中国国家开发银行 稍早招标增发的三、五、10、20年固息债，中标收益率为2.6677%、2.8474%、3.0262%和3.2874%，基本符合此前2.67%、2.84%、3.02%和3.28%的预测均值；四期债投标倍数为2.36倍、2.58倍、4.22倍和3.80倍。

中国央行公开市场周二进行2,350亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天亿850元，28天350亿元，中标利率继续持平。据此计算，今日净投放1,750亿元，创半年来单日净投放规模新高。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.10%/3.0975%，上日尾盘为3.09%/3.0850%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.69%/2.6750%，上日尾盘在2.68%/2.6550%。