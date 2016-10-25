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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 08:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元保持下行趋势

2358GMT
    
    *  欧元/美元保持下行趋势，反弹被视为卖出机会
    *  在1.0860附近形成支撑，若跌破1.0855，将下看1.0820/25
    *  1.0820/25水准是3月初形成的双重底
    *  卖家在约1.0900出手，阻力位在10日移动均线1.0955     
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 白云)

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