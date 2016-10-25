《汇市简讯》欧元/美元保持下行趋势

2358GMT * 欧元/美元保持下行趋势，反弹被视为卖出机会 * 在1.0860附近形成支撑，若跌破1.0855，将下看1.0820/25 * 1.0820/25水准是3月初形成的双重底 * 卖家在约1.0900出手，阻力位在10日移动均线1.0955 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 白云)