《中国报摘》--中国证券报10月25日

--中国建行 债转股项目负责人副总经理张明合透露，本轮市场化债转股，无论是监管部门还是银行本身，都没有设置规模和数量目标，接下来建行及其他试点银行都会陆续推出更多的债转股项目。

--截至周一(24日)发稿，已有570家A股公司中发布三季报，其中380家公司前三季度净利润同比实现增长，占比约67%。

--国民技术 三季报显示，恒大人寿保险旗下两个投资组合分列公司第三、四大股东，合计持股比例达到4.95%，接近举牌线。目前刘益谦为公司最大单一股东，持股比例为4.38%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)