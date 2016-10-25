《香港报摘》--经济日报10月25日

**头版头条**

--将军澳新盘“蓝塘傲”第二日到场排队买家高峰时形成过百米长人龙，并售出约172伙单位，过去两天累计销售359伙单位，换言之首批推出363伙单位接近沽清。

**其他**

--市场憧憬威华达 旗下的万赢证券与“三马”（马云、马化腾及马明哲）旗下的众安保险以及中国恒大 携手申请广州南沙自贸区的全牌照券商牌照。

--证监会向业界发出通函，就核实包括通过非面对面式开户的客户身份认证，向券商提供更多指引，但未有进一步作出放宽。

--市场消息透露，修图软件“美图秀秀”开发商美图公司计划本周进行上市聆讯，若一切顺利，暂定下月24日挂牌，较原定计划顺延两星期。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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