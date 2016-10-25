更新版 1-韩国数据：第三季GDP增长好于预期，预示央行或按兵不动

路透对19名分析师的调查预估中值为，韩国第三季GDP较前季增长0.6%，预估值从增长0.4%到0.8%不等。

第三季GDP较上年同期成长2.7%，不及第二季的成长3.3%，且为2015年第二季以来最慢增速。

建筑投资一如预期拯救了第三季经济增长，较前季增加3.9%，增速快于第二季的3.1%。第三季建筑业增长4.4%，较第二季的1.0%大幅加速。

服务业较前季增长1.0%，增幅亦高于第二季的0.6%；这主要得益于政府努力发起全国性的零售销售活动以促进消费。

同时，第三季制造业下滑1.0%，几乎抹去了第二季1.2%的升幅。资本投资下滑0.1%，第二季为成长2.8%。

GDP增速较第二季放缓基本在市场预期之中，因为现代汽车 发生历来最严重的罢工事件以及韩进海运 申请法院破产接管，可能抑制了经济活动。

韩国名义GDP与家庭信贷图表：link.reuters.com/tez85s

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