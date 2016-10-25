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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--10月25日-11月28日

=============================今日重要政经日程==========================

10月25日（周二）

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议在北京召开，至27日。

*--人力资源和社会保障部新闻发布会，通报2016年第三季度人社工作进展情况。

*--国家发改委新闻发布会，介绍“双11”电子商务信用建设有关情况和去产能工作进展情况。

=============================近期重要政经日程==========================

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将在北京举行，至27日，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

11月2日（周三）

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 宿泱韫；审校 李文科)

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