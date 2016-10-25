《中国重要政经日程》--10月25日-11月28日

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议在北京召开，至27日。

*--人力资源和社会保障部新闻发布会，通报2016年第三季度人社工作进展情况。

*--国家发改委新闻发布会，介绍“双11”电子商务信用建设有关情况和去产能工作进展情况。

--2016中国金融年度论坛将在北京举行，至27日，主办单位为北京市金融局、西城区政府。