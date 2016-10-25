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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 08:53 BJT

美国金融：司法部或推迟处罚不当销售抵押贷款的几大银行--Sky News

路透10月24日 - Sky News报导，美国司法部代表近期暗示，在比较接近明年1月美国新政府上台之前，对巴克莱(Barclays) 、瑞士信贷集团 以及德意志银行(Deutsche Bank) <DBKGn,DE>的处罚可能不会做出结论。

德意志银行是德国最大的银行，美国司法部此前要求该行支付最多达140亿美元，以了结关于其在金融危机之前不当销售美国抵押支持证券(MBS)的指控，该行因此陷入危机。

美国司法部发言人拒绝置评。

美国司法部还在调查瑞银集团(UBS) 是否曾不当销售住房抵押支持证券。

彭博9月曾报导，瑞士信贷和巴克莱正与美司法部谈判和解问题。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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