《香港报摘》--信报10月25日

**头版头条**

--花旗集团 申报持有盈富基金 市值超过45亿港元的巨额短仓，是2008年金融海啸以来首见。

**其他**

--有“新兴市场之父”之称的邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思（Mark Mobius）上周五在印度出席一个论坛时扬言，金价明年底前最多可升15%，因为联储局加息幅度会很小，而且名义利率微增也未必会减低投资者的买金意欲，最关键是看实际利率走势。

--莎莎国际 业务再现曙光，第二季度港澳区同店销售跌幅收窄， 按年下跌2.5%。

--港铁 首次发行6亿美元10年期绿色债券，债券票面息率2.5厘，孳息率2.537厘，即10年期美国国库券加80基点。（完）

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