《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--蔡英文总统指示国发会，以五大方向加速且全盘修正公司法。她说，现行公司法以大型制造业为规范原型，着重有形资产，未来修法将与产业转型与创新密切相关，是冲出既有格局的重要立法，不宜拖延。
--富邦金控 发布多项重大讯息，其中代子公司富邦人寿公告〞拟投资海外地区保险相关事业〞，引起市场关注。消息人士指出，富邦金可能是要持续加码去年投资的荷兰第四大保险公司Delta Lloyd股权。但富邦人寿对此表示，不予回应。
--工商协进会上日在〞工商早餐会中〞，当面向行政院长林全提出，包括股市所得分离课税、取消未分配盈余加征10％营所税制、授权主管机关弹性调整证交税率及鼓励投资人长期持有股票等〞活络资本市场〞四大建言。
*经济日报：
--外资机构与专业财经杂志巴隆示警，明年全球智慧手机市场逐步饱和，中国前四大智慧手机品牌备货太过乐观，若未能在今年底旺季去化，将冲击明年非苹供应链与主要组装厂业绩。
--中央银行统计，证券划拨存款余额终止连三涨，9月大减138亿台币至1.59兆台币，加上外资净汇入金额剧减，致9月股市资金动能指标M1B年增率落于6.36%，为两个月新低。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583