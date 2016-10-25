更新版 1-韩股业绩：SK海力士第三季获利优于预期，获利前景向好

“展望动态随机存取记忆体(DRAM)芯片市场，价格将继续上涨，因为供应增加的限制因素依然存在，并且需求维持强劲，”SK海力士表示。该公司并称，智能手机和存储设备的需求或将支撑NAND闪存芯片销售。

SK海力士曾在7月份表示，由于客户推出智能手机等新产品，预计今年下半年获利回升。该公司的客户包括苹果和三星电子的移动业务。