更新版 1-韩股业绩：SK海力士第三季获利优于预期，获利前景向好

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“展望动态随机存取记忆体(DRAM)芯片市场，价格将继续上涨，因为供应增加的限制因素依然存在，并且需求维持强劲，”SK海力士表示。该公司并称，智能手机和存储设备的需求或将支撑NAND闪存芯片销售。
SK海力士曾在7月份表示，由于客户推出智能手机等新产品，预计今年下半年获利回升。该公司的客户包括苹果和三星电子的移动业务。
第三季DRAM芯片出货量较前季增长8%，而平均售价持平。DRAM芯片用于数据暂存。
NAND芯片出货量较前季增长12%，平均售价上涨7%。NAND芯片用于智能手机和电脑等产品的长期数据存储。
SK海力士第三季营收较上年同期下滑13.8%至4.2万亿韩元。
研究机构TrendForce预计，第四季DRAM芯片合约价格料比第三季上涨逾10%，这将利好SK海力士等芯片制造商。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 白云/龚芳)
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