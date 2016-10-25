《全球重要经济事件一览表》--10月25日-11月1日

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10月25日(二)

北京--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议召开，至27日。

--中国国家发改委新闻发布会，介绍“双11”电子商务信用建设有关情况和去产能工作进展情况。

北京--中国人民银行研究局首席经济学家马骏对外国记者谈论中国经济和货币政策。

新加坡--新加坡金管局公布宏观经济形势详细评估。金管局将公布最新宏观经济评估(0400)。

亚特兰大--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表题为“社区发展过程中的借贷和投资”的讲话(1720)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在上议院经济事务委员会接受质询(1435)。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉发表主题为“稳定、公正和货币政策”的讲话(1530)。

布鲁塞尔--欧洲经济研讨会：英国退欧对民众、欧盟及欧洲经济的影响。(1345)

河内--世界经济论坛湄公河会议。

10月26日(三)

首尔--韩国央行总裁李柱烈与教授等人士召开例行会议，讨论经济问题(2230)。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演说(1200)。

开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交中期预算政策声明，包括财政部对未来三年的预算赤字和经济增长预估。(1300)

10月27日(四)

北京--2016中国金融年度论坛(至29日)，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话。

伯尔尼--瑞士财长Ueli Maurer等官员就企业税改革计划召开记者会。

意大利佛罗伦斯--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德出席一场名为“Young Factor”项目的开幕式(1530)。

德国哈亨堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一次会议上发表讲话(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0730)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。

布拉提斯拉瓦--Globsec Tatra峰会(至10月30日)。多位欧盟执委和国家财长将参加，讨论英国退欧、移民及经济增长问题。发言者包括德国财政部长朔伊布勒、意大利财长帕多安、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西等。

约翰内斯堡--南非央行召开两年一度的会议，题为“新兴市场脆弱背景下南非货币政策和金融稳定性面临的挑战”。

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐参加国会预算小组委员会会议，回答有关明年预算的提问。

10月28日(五)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐参加国会预算小组委员会会议，回答有关明年政府预算的提问(0100)。

布拉迪斯拉发--意大利财长帕多安就“动荡和危机时期加强欧洲经济暨货币联盟(EMU)”发表讲话(1100)。

伦敦--爱尔兰央行总裁连恩就欧洲央行政策、英国退欧对欧盟和爱尔兰经济的影响发表演说(0800)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决定。

10月31日(一)

牛津--美国财政部长杰克卢就全球经济一体化和共享增长的重要性发表演说(1600)。

东京--日本央行货币政策会议(至11月1日)。

11月1日(二)

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

东京--日本央行公布货币政策决议。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议(至11月2日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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