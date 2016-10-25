企业并购：TD Ameritrade同意27亿美元购Scottrade，或面临严格审查

路透10月24日 - TD Ameritrade 已同意以27亿美元买下Scottrade，这项交易将令美国两大折扣经纪商合而为一，但料将面临监管机构的仔细审查。

在一宗关联交易中，Ameritrade最大股东多伦多道明银行 周一表示，已同意以13亿美元收购Scottrade的银行业务。该公司意图继续在美国市场扩张。

TD Ameritrade对Scottrade的收购案，将促成美国“五大经纪商”其中两家的结合；从而使经纪商市场只剩四家营运。另外三家经纪商分别为嘉信理财(Charles Schwab)、富达投资(Fidelity Investments)与E-Trade。

“我认为美国当局不太可能在没有严格审查的情况下批准此案，”Axinn, Veltrop & Harkrider法律事务所反垄断律师John Briggs表示，“我认为这笔交易值得严格审查，也将受到审查。”

TD Ameritrade执行长Tim Hockey表示，认为监管机构将“公平”看待这项交易。

这项收购交易将打造出一家约有1,000万个帐户、客户资产1万亿(兆)美元的券商企业，每日可执行大约60万笔交易。

收购价格包含17亿美元现金和10亿美元新股。对Scottrade共同创办人暨执行长Rodger Riney而言，交易除了令他荷包满满之外，他也将加入TD Ameritrade董事会，并成为TD Ameritrade的第四大股东。Riney在1980年成立Scottrade，去年称其正在接受癌症治疗。

Hockey表示，除了Scottrade之外，TD Ameritrade将关注更多“在策略与财务面合理”的交易。(完)