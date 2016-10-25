企业并购：TD Ameritrade同意27亿美元购Scottrade，或面临严格审查

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透10月24日 - TD Ameritrade 已同意以27亿美元买下Scottrade，这项交易将令美国两大折扣经纪商合而为一，但料将面临监管机构的仔细审查。
在一宗关联交易中，Ameritrade最大股东多伦多道明银行 周一表示，已同意以13亿美元收购Scottrade的银行业务。该公司意图继续在美国市场扩张。
TD Ameritrade对Scottrade的收购案，将促成美国“五大经纪商”其中两家的结合；从而使经纪商市场只剩四家营运。另外三家经纪商分别为嘉信理财(Charles Schwab)、富达投资(Fidelity Investments)与E-Trade。
“我认为美国当局不太可能在没有严格审查的情况下批准此案，”Axinn, Veltrop & Harkrider法律事务所反垄断律师John Briggs表示，“我认为这笔交易值得严格审查，也将受到审查。”
TD Ameritrade执行长Tim Hockey表示，认为监管机构将“公平”看待这项交易。
这项收购交易将打造出一家约有1,000万个帐户、客户资产1万亿(兆)美元的券商企业，每日可执行大约60万笔交易。
收购价格包含17亿美元现金和10亿美元新股。对Scottrade共同创办人暨执行长Rodger Riney而言，交易除了令他荷包满满之外，他也将加入TD Ameritrade董事会，并成为TD Ameritrade的第四大股东。Riney在1980年成立Scottrade，去年称其正在接受癌症治疗。
Hockey表示，除了Scottrade之外，TD Ameritrade将关注更多“在策略与财务面合理”的交易。(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍