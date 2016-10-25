《中国已公布新股发行上市日程表》--10月25日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 10/25 沪 海天精工 780882 5,220 1.50 22.98 中信证券 10/27 10/25 深 富森美 002818 4,400 23.49 22.99 国金证券 10/27 10/26 深 丝路视觉 300556 2,780 *5.54 *22.99 中信证券 10/28 10/27 沪 快克股份 732203 2,300 -- -- 中银国际 10/31 10/27 深 贝达药业 300558 4,100 -- -- 中金公司 10/31 10/28 深 东方中科 002819 2,834 -- -- 长城证券 11/1 10/28 沪 国检集团 732060 5,500 -- -- 安信证券 11/1 10/31 沪 湘油泵 732319 2,023 -- -- 万联证券 11/2 10/31 沪 海兴电力 732556 9,334 -- -- 中金公司 11/2 11/1 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 11/3 11/2 沪 上海银行 780229 60,045 17.77 8.26 国泰君安 11/4 申万宏源 *11/16 沪 吴江银行 732323 11,150 *6.83 *12.62 华泰联合 11/18 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 10/25 沪 五洲新春 5,060 8.80 22.96 国海证券 10/25 深 和科达 2,500 8.29 22.98 国金证券 10/25 深 黄山胶囊 2,167 13.88 22.98 国元证券 *10/26 沪 电魂网络 6,000 15.62 18.16 国金证券 -- 沪 杭州银行 26,175 14.39 10.23 中金公司 -- 沪 新华网 5,190.2936 27.69 22.99 中金公司 -- 沪 塞力斯 1,274 26.91 22.98 安信证券 -- 深 佳发安泰 1,800 17.56 22.99 信达证券 -- 深 中富通 1,753 10.26 22.99 东莞证券 -- 深 理工光科 1,400 13.91 22.99 申万宏源 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。