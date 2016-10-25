长江期货：中国期指市场量价齐升，市场情绪转暖

以下内容节选自10月25日的《期货日报》：

周一，三大股指期货合约集体上涨。IF、IH、IC主力合约分别上涨1.43%、1.54%、1.26%，整体涨幅差异不大显示市场呈现普涨格局。伴随着股指期货价格上涨的是市场持仓量的回升，IF、IH、IC分别增仓1560手、581手、1171手。量价齐升显示股指期货处于强势格局。

从期指三个品种观察，市场情绪并未转变。伴随着现货市场大盘蓝筹股的表现强劲，期指投资者似乎也更青睐IH。在IH1611合约上，前20多方合计增持买单411手，超过前20空方合计增持卖单340手。其中，永安期货、乾坤期货分别增持买单103手、92手，可能预示短线资金依然看好权重指数的反弹。(完)

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