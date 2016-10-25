香港个股：长和预期今年底前完成3意大利与WIND电讯业务合并交易

路透香港10月25日 - 环球综合企业--长江和记实业 周二称，预期今年底前完成旗下3意大利与VimpelCom 旗下WIND电讯业务合并交易。

据长和在联交所的公告，有关交易继此前获得欧盟委员会批准后，10月24日意大利相关监管机构亦授出交易之最终批准，预期交易将于可行的情况下，尽快于12月31日或之前完成。

该项合并计划有关3意大利与WIND成立一家各占五成权益之合资控股企业，以共同拥有并营运双方于意大利流动电讯业务，涉及超过3,100万名流动电讯客户和280万名固网电讯客户（其中250万属固网宽频客户）。合资企业将在意大利建立更强的新营运商，与当地对手意大利电信（Telecom Italia） 和沃达丰（Vodafone Italia） 竞争。（完）

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