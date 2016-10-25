新西兰央行：将在政策声明中公布官方隔夜拆款利率预估

路透惠灵顿10月25日 - 新西兰央行周二表示，现在货币政策声明将要包括对官方隔夜拆款利率的预期，而不是90天期银行票据利率。分析师称这种政策指引将有助于使政策前景更加明朗化。

新西兰央行在声明中称，该行目前认为，提供对官方隔夜拆款利率的预期，是“用更为透明的方式，表述预期中为实现通胀目标而有必要采取的政策行动”。

直到现在，90天期银行票据利率一直被认为是官方隔夜拆款利率的代表，因其“一般而言与官方隔夜拆款利率的动向一致，”该行表示。货币政策声明包含对90天期银行票据利率的季度预估，预估期为四年。

但90天期银行票据不仅包括银行融资成本，而且包括部位，另外该利率也会受到信贷和流动性问题的干扰。