国泰君安期货：成本和需求推升沪钢

上周上海螺纹钢主力1701合约延续强劲势头，稳步上扬，截至10月21日收盘报于2485元/吨，周环比上涨86元/吨，较国庆长假后首个交易日上涨215元/吨。十一长假后，下游终端需求明显放量，旺季效应体现，社会库连续两周环比大幅回落。另外，焦煤、焦炭价格大幅上涨，进一步推高钢材生产成本，使得价格重心不断上移。我们认为，目前钢市供需两旺，叠加成本不断抬升，价格重心不断上移，钢市后期或继续向好。