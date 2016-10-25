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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 08:45 BJT

韩国个股：SK海力士称第四季芯片市况将持续良好

路透10月25日 - 韩国SK海力士 周二称：

* 2016年资本支出可能为约6万亿韩元

* 第四季动态随机存取记忆体(DRAM)市场将可因需求强劲、供应增长有限而保持良好市况。

* 2017年DRAM市况将因供应增长有限、需求稳健而表现强劲

* NAND市场动能第四季仍将持续良好

* 预计该公司第四季DRAM出货量将较第三季增长10%

* 预计第四季NAND出货量将与第三季相似

* NAND供应短缺的情况料将持续

(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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