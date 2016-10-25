中美贸易：美国商务部终裁中国产滑轮等铁质产品存在倾销和补贴行为

路透北京10月25日 - 新华社报导称，美国商务部周一宣布终裁结果，认定从中国进口的滑轮、飞轮等铁质机械传动部件存在倾销和补贴行为。

美国商务部发表声明说，中国厂商的倾销幅度为13.64%-401.68%，补贴幅度为33.26%至163.46%。美国商务部将通知美国海关按最终确定的倾销幅度和补贴幅度对上述产品的中国生产商和出口商征收保证金。

为回应位于宾夕法尼亚州的TB Wood's公司的申诉，美国商务部于去年11月18日对从中国进口的上述产品发起反倾销和反补贴调查，对从加拿大进口的上述产品发起反倾销调查。

根据美国贸易救济政策程序，最终是否征收反倾销税和反补贴税还需另一家联邦机构美国国际贸易委员会作出裁决。按照最新日程，国际贸易委员会将于12月5日左右作出终裁。

根据美国商务部的数据，2014年美国从中国、加拿大进口的这类产品金额分别为2.743亿美元和2.223亿美元。