版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 08:56 BJT

金鹏期货：郑商所强麦期货价格高位坚挺

以下内容节选自10月25日的《期货日报》：

随着收储力度加大以及现货价格企稳回升，9月初以来，强麦期货触底回升，振荡高走。主力1701合约走出年内最大一波涨幅，并创出新高。展望后市，政府公布的明年小麦收储价格稳定麦价预期，随着消费旺季来临，强麦期货有望继续维持偏强走势。

去年以来，政府在农业方面也开始进行供给侧改革，先后终止了棉花、大豆、油菜籽、玉米等收储政策，对早籼稻收储价格也进行向下微调。因此，部分市场人士认为，政府可能对小麦价格也进行向下调整。但事实并非如此，上周末，政府如期公布明年的小麦最低收购价格，2017年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，保持2016年水平不变。这一方面有利于保护农民种粮积极性，另一方面也有利于稳定麦价预期，封杀小麦价格下跌空间。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐