金鹏期货：郑商所强麦期货价格高位坚挺

去年以来，政府在农业方面也开始进行供给侧改革，先后终止了棉花、大豆、油菜籽、玉米等收储政策，对早籼稻收储价格也进行向下微调。因此，部分市场人士认为，政府可能对小麦价格也进行向下调整。但事实并非如此，上周末，政府如期公布明年的小麦最低收购价格，2017年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，保持2016年水平不变。这一方面有利于保护农民种粮积极性，另一方面也有利于稳定麦价预期，封杀小麦价格下跌空间。(完)