瑞达期货：沪铜横盘运行，沪镍振荡偏空

以下内容节选自10月25日的《期货日报》：

沪镍1701合约短中期均线（30日和60日均线）皆呈现向下运行迹象，对期货价格形成压制。虽然8万元/吨仍有支撑，但总体价格反弹压力甚重。威廉指标处于极空区域运行，空头占据上风。操作上，逢高抛空为宜。

沪铜1612合约连续7个交易日维持窄幅横盘运行，目前中短期均线汇集交织，与期货价格粘合一起，暗示多空胶着。不过，强弱指标RSI有向上交叉趋向，重点关注周二的指标变化，若向上交叉，则可短线跟进多单。操作上，日内逢低买多。(完)

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