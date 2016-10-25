中航期货：沪铝不会缺席商品牛市

以下内容节选自10月25日的《期货日报》：

在人民币贬值和通胀预期相互强化、国内经济逐步企稳以及美元升值幅度未超预期的背景下，商品仍然易涨难跌，铝也不例外。铝中期目标15000元人民币/吨，该位置也是2014年9月的高点。

从去年年底以来，大宗商品价格陆续进入上涨阶段。受供给侧改革影响较大的有色系和黑色系拉开商品上涨的大幕，农产品虽然涨幅总体小于黑色系商品，但涨幅普遍高于30%。我们认为，通胀预期和资产配置荒决定了商品总体上涨的方向，在商品多头行情中，铝作为大宗商品的一员，只会迟到，不会缺席。(完)

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