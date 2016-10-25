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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--10月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    10月26日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第三季       +0.5%      +0.4%
                            (较上年同期)                         +1.1%      +1.0%
               央行CPI加权中值(较前季)                           +0.4%      +0.4%
                              (较上年同期)                       +1.4%      +1.3%
               央行CPI截尾均值(较前季)                           +0.4%      +0.5%
                              (较上年同期)                       +1.7%      +1.7%
    0600 德国GfK消费者信心指数                        11月        10.0       10.0
    0600 德国进口物价(较前月)                          9月        持平      -0.2%
                     (较上年同期)                                -1.9%      -2.6%
    0645 法国消费者信心指数                           10月          98         97
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)              8月         --       -0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --       -0.2%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   9月         --      36.997
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --       512.9
                抵押贷款再融资指数                                 --     2,172.5
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    9月初值       --   逆差584.0
             趸售(批发)库存                          9月初值       --       -0.1%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          10月初值       --        52.3
                   服务业PMI                                      52.3       52.3
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        9月        60.0       60.9
             新屋销售(较前月)                                    -1.0%      -7.6%
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                    9月         --   逆差12.65
               年度贸易收支(亿新西兰元)        截至9月的一年       --    逆差31.0
               进口(亿新西兰元)                        9月         --        46.5
               出口(亿新西兰元)                                    --        33.9
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --   买超3,177
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     买超720


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
        
    10月25(二)
    0645 法国企业景气指数                             10月        102        103
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                      10月      110.5      109.5
                    现况指数                                    115.0      114.9
                    预期指数                                    106.1      104.5
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)            8月      10.2%        -- 
                       (未经季节调整，较上年同期)               15.9%        -- 
               工业销售(经季节调整，较前月)            8月       4.1%        -- 
                       (未经季节调整，较上年同期)                6.8%        -- 
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      8月      +0.7%        -- 
                                     (较上年同期)               +6.4%        -- 
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)8月      +0.2%      +0.1%
                        未经季节调整房价指数(较前月)            +0.4%      +0.4%
                                房价指数(较上年同期)            +5.1%      +5.0%
    1400 美国消费者信心指数                           10月       98.6      101.0
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                 10月        负4        -- 
    2100 韩国消费者信心指数                           10月      101.9        -- 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)

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