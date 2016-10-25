主要国家经济指标预测--10月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月26日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.1% +1.0% 央行CPI加权中值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0600 德国GfK消费者信心指数 11月 10.0 10.0 0600 德国进口物价(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.9% -2.6% 0645 法国消费者信心指数 10月 98 97 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 -- 36.997 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 512.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,172.5 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差584.0 趸售(批发)库存 9月初值 -- -0.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 52.3 服务业PMI 52.3 52.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 60.0 60.9 新屋销售(较前月) -1.0% -7.6% 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 -- 逆差12.65 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 -- 逆差31.0 进口(亿新西兰元) 9月 -- 46.5 出口(亿新西兰元) -- 33.9 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,177 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超720 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月25(二) 0645 法国企业景气指数 10月 102 103 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 110.5 109.5 现况指数 115.0 114.9 预期指数 106.1 104.5 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 10.2% -- (未经季节调整，较上年同期) 15.9% -- 工业销售(经季节调整，较前月) 8月 4.1% -- (未经季节调整，较上年同期) 6.8% -- 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 +0.7% -- (较上年同期) +6.4% -- 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)8月 +0.2% +0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.0% 1400 美国消费者信心指数 10月 98.6 101.0 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 10月 负4 -- 2100 韩国消费者信心指数 10月 101.9 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)