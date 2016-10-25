国泰君安期货：大连豆粕期货短期反弹空间有限

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下内容节选自10月25日的《期货日报》：
10月中下旬以来，受助于油脂板块强势上涨的溢出效应以及商品市场整体乐观情绪蔓延的影响，豆粕价格小幅反弹。不过，从豆粕基本面情况来看，供给压力及需求疲弱的矛盾并未缓解，预计豆粕价格反弹空间有限。
从产能端来看，9月中国能繁母猪存栏量环比下降0.5%，同比下降3.8%，由此预估出9月中国能繁母猪存栏为3710万头，再创2009年以来的新低。由此可见，中国能繁母猪存栏量下降的趋势还没有结束，饲料产能端仍然没有开始恢复，这对饲料需求具有不利的影响。
笔者认为，随着上游大豆丰收压力仍存以及下游消费的季节性淡季来临，预计短期内豆粕价格反弹空间有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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