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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 09:03 BJT

《全球汇市》美元在接近九个月高点持坚，受美联储利率前景支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0869  1.0880  -0.10  +0.08  1.0860
    美元/日圆            104.47  104.17  +0.29 -13.16  120.30
    欧元/日圆         113.56  113.32  +0.21 -12.96  130.47
    美元/瑞郎            0.9936  0.9931  +0.05  -0.82  1.0018
    英镑/美元            1.2220  1.2235  -0.12 -17.09  1.4738
    美元/加元            1.3347  1.3285  +0.47  -3.56  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7868  6.7819  +0.07  +3.33  6.5680
    澳元/美元            0.7601  0.7609  -0.11  +4.48  0.7275
    新西兰元/美元        0.7128  0.7136  -0.11  +4.44  0.6825
    澳元/日圆         79.410  79.280  +0.16  -9.37  87.620
    新西兰元/日圆     74.440  74.350  +0.12  -9.20  81.980
    英镑/日圆         127.65  127.44  +0.16 -27.97  177.22
    澳元/新西兰元     1.0659  1.0653  +0.06  -0.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/王丽鑫/李婷仪/王琛；审校 戴素萍/龚芳/杜明霞/李爽)

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