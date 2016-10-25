《香港报摘》--其他报纸重要消息10月25日

**明报**

--评级机构惠誉发表报告称，在经历连续15个月相对平坦的博彩收入后，澳门濠赌业已于9月见底，虽然不太可能出现V形反弹，惟受惠中场业务以及周边潜在基建项目增长，对澳门长远发展仍持积极态度。

--TCL多媒体 XESS系列的电视机平均销售价格超过1万元人民币，目标是全年出售10万部。

**星岛日报**

--中粮包装 董事会主席张新出席股东特别大会后表示，预期明年起订单价将有上升空间，但受原料成本及市场消费回暖情况影响，难以预测上升幅度。

--百丽国际 中期纯利17.33亿元人民币，按年减少19.72%，每股派中期息0.12元。

**苹果日报**

--渣打银行（香港）上月已进行内部员工试用指纹认证服务，据悉该行将于下周初将有关服务推广至所有客户。

**东方日报**

--以病床数目计为中国最大私营综合医院商的广东康华医疗以及为祈福新邨提供物业管理、零售及餐饮服务的祈福生活服务控股昨日通过上市聆讯，其中康华医疗预计本周四招股。

--国美电器 发盈警，由于集团进入战略转型，预期今年首九个月利润将按年减少70至80%。

**文汇报**

--外电引述消息指，内地第二大药厂华润医药 以9.1港元定价，属于招股价范围中下位置，集资额140.4亿港元。（完）

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