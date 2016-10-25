港报财经评论：人民币贬值钱南下，港元资产堪看好--信报10月25日

人仔贬值钱南下 港元资产堪看好/ 习广思

人民币10月正式纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR）货币篮子，此前部分分析认为人民币储备需求将因此增加，惟滙率转强或稳定的预期并没有实现，在岸人民币滙价更由6.66一直加速贬值至近6.78关口。人民币持续贬值，对本港股市、楼市都有一定影响，如何为贬值预期作出投资部署，这是未来一段时间值得探究的课题。

在岸人民币兑美元滙价昨天逼近6.78，离岸人民币更跌破6.78。在出口大幅下降及美元走强的情况下，离岸人民币兑美元滙价昨天曾跌0.15%，至6.7803，接近2010年9月1日创下的历史最低水平6.7850。在岸人民币一度跌0.17%，至6.7770，创6年来最低水平，且远弱于彭博调查所得，6.75的年底滙率预估中值。6.7一向被视作人行扞衞人民币滙价的水平，本月在岸人民币只有一个交易日没有下跌。

人民币近期贬值压力愈来愈大，有分析认为，在人民币获纳入SDR后，人民银行减轻对人民币的支持力度。在岸人民币滙价年初至今已累跌4.1%，跌幅居亚洲货币的首位，亦加剧了资本流动压力和市场对人民币的负面情绪。

据国家外滙局网站上周五发布的数据，9月代客涉外人民币收付款逆差447亿美元，较8月277亿美元的逆差规模扩大60%以上，是自2010年开始公布该数据以来最大逆差纪录。中国外管局数据显示，9月中国银行结售滙逆差1897亿元人民币，较8月逆差634亿元人民币扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差，反映资金流出压力再度加大。同时，中国9月外储按月减少188亿美元，至31663.8亿美元，为2011年5月以来最低水平。

高盛上周五警告，中国今年外滙流出规模已增至5000亿美元，若继续流出，3万亿美元的警戒线随时不保。中国是一个超大型经济体，每年进口需求非常庞大，在人民币国际化之前，必须将外储维持在一定水平，才能确保正常国际收支，并维持人民币滙率稳定。人民币滙价大幅转弱，与10月美元强势有一定关系，但不是单一理由。参考CFETS货币篮子，即包括中国外滙交易系统挂牌的人民币兑各主要外滙交易币种，及以转口贸易因素的贸易权重法计算的13种样本货币，CFETS指数也在不断下跌中。

人民币贬值似乎暂时未对A股有多大影响，真正受到冲击的是拥有大量美元外债的内地企业，但这并未造成一面倒的负面投资情绪，因为人民币虽然贬值了两年多，然而幅度还不算特别大。人仔贬值已成为一个公认的预期，问题是会否如去年8月般出现一次过贬值，还是如今年第三季的上落市，抑或10月般的加速贬值？一次性贬值可以把外滙流失压力大幅减低，但对外债沉重的企业会造成一次过冲击，部分更会破产，对维持经济稳定并非好事。至于慢慢贬值，则会令公众形成贬值预期，并把人民币兑换成外滙，也是另一种走资，当走资变成潮流亦会令人民币进一步贬值，却是无办法中之办法。人民币于2014年初见顶，以当时接近6算计，至今贬值已超过一成， 但同期英镑滙价却由1.66美元贬值至1.22美元，相比之下，人民币贬幅算是小巫见大巫。

上周提过在人民币贬值预期下，资金正南下扫金扫楼。据报道，在刚过去的周日，香港两个大型新盘开售录得17亿元大手扫货，反映投资者正在加快入市，金市也是出奇地受内地资金追捧，惟经「港股通」南下的资金却见萎缩，认真估你唔到。

无论如何，为资金保值肯定是北水的大趋势，港元资产有理由看好，如何把握机遇，在全球愈趋波动的市场是一大挑战。（完）

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