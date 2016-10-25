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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 09:15 BJT

全球金市：金价下滑，因美联储升息可能性上升推高美元

美元指数周二持于接近九个月高点的水平，因稳健的美国制造业数据，以及美联储官员的讲话强化了有关美国年底前升息的预期。

芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，只要通胀预期和就业市场继续改善，美联储将在明年年底前升息三次。

美元指数 涨约0.1%报98.808.

亚洲股市周二小升，因美国企业乐观财报提振美股上扬，且美国和欧洲制造业调查创今年迄今最好表现。

高盛称，对年底前金市前景基本仍持中性立场。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)

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